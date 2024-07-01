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        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda çatı ve pazar şemsiyeleri uçtu, bir mahallede yangın çıktı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısıyla Pazar yerindeki şemsiyeler uçtu, kopan elektrik telleri karayoluna düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:35
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        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda çatı ve pazar şemsiyeleri uçtu, bir mahallede yangın çıktı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısıyla Pazar yerindeki şemsiyeler uçtu, kopan elektrik telleri karayoluna düştü. Bir mahallede başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınına ise müdahale sürüyor.

        Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı elektrik direğini devirdi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, Bismil-Batman karayolunda da yola düşen elektrik telleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen enerji şirketi ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Rüzgarda, bir tarlada kurulan demir sedir ile ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarındaki şemsiyeler de uçtu. Pazara gelenler, zor anlar yaşadı.

        İlçeye bağlı Yukarıharım Mahallesi'ndeki bir arazide de henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale sürüyor.

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