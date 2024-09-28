Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 72 yaşındaki üreticinin 48 kilo 700 gramlık karpuzu, yarışmada 1'inci seçildi

        DİYARBAKIR'da düzenlenen 14'üncü Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'ndeki yarışmada 72 yaşındaki İkram Atlı'nın 48 Kilo 700 gramlık karpuzu, 1'inci seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 72 yaşındaki üreticinin 48 kilo 700 gramlık karpuzu, yarışmada 1'inci seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da düzenlenen 14'üncü Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği'ndeki yarışmada 72 yaşındaki İkram Atlı'nın 48 Kilo 700 gramlık karpuzu, 1'inci seçildi.

        Diyarbakır’ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve ağırlığıyla ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, Diyarbakır Valiliği ile Tarım Orman ve Orman İl Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘14’üncü Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği’nde karpuzlarını yarıştırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlene etkinlikte üreticilerin yetiştirdiği karpuzlar sergilendi. Etkinliğe Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler ve aileleri katıldı. Çocuklar da karpuz yeme ve karpuz yuvarlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikte İkram Atlı’nın ürettiği 48 Kilo 700 gramlık karpuz, 1'inci seçildi. Yarışmada Atlı’ya 30 bin TL, 48 kilo ile 2'nci olan Adil Aydın’a 25 bin TL, 45 kilo 500 gramla 3'üncü olan Mehmet Atlı’ya ise 20 bin TL para ödülü verildi. 

        'DİYARBAKIR KARPUZU ÇOK DAHA BÜYÜK ETKİNLİKLER VE FESTİVALLERİ HAK EDİYOR'

        Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’da çeşitli tarım ürünlerinin de önemli düzeyde üretildiğini ifade ederek, "Pamuk üretiminde Türkiye’de ikinci il Diyarbakır. Biliyorsunuz yine burada çok miktarda mısır üretiliyor. Ama Diyarbakır deyince Türkiye’nin başka bölgelerinde akla hemen Diyarbakır karpuzu geliyor. Gerçekten çok özel lezzeti olan, aroması olan, aynı zamanda büyüklüğüyle de diğer yörelerin karpuzlarından ayrılan bir meyvemiz. Ve bununla ilgili olarak Lokman Hekim, ‘Diyarbakır karpuzu yiyen hasta olmaz’ demiş. Rivayet budur. Coğrafi İşaret tescili de almış bu ürünümüzün geleneksel metotlarla üretilmesinin devamı için elimizden geleni yapıyoruz. İşte bugün burada gerçekleşen bu tanıtım etkinliği de esasında gerçek Diyarbakır karpuzunun çiftçilerimiz tarafından üretilmeye devam edilmesi için daha çok organize ediliyor. Bu sene 14’üncüsü düzenlendi, inşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyük organizasyonlarla düzenlenir. Bu sene malumunuz tasarruf tedbirleri var. O nedenle biraz küçük çaplı tuttuk ama Diyarbakır karpuzu çok daha büyük etkinlikler ve festivalleri hak ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda hep beraber onu da gerçekleştireceğiz" dedi.

        'KARPUZLARA, BEBEĞE BAKAR GİBİ BAKIM YAPIYORUM'

        Yarışmada karpuzu birinci seçilen ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan İkram Atlı, "Etrafına çapa yapıyoruz. Sulamasını yapıyoruz. Sürekli tarla içindeyim, çıkmıyorum. Yeni doğan bebeğe bakar gibi bakım yapıyorum bu karpuzlara. Bunlara süt bebeği gibi baktım. İki sene önce de ben birinciydim. Toplamda 10 sefer derece yaptım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" düzenlendi
        Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" düzenlendi
        Diyarbakır'da gençler piknik alanında temizlik yaptı
        Diyarbakır'da gençler piknik alanında temizlik yaptı
        Ağabeyleri ile yaptığı bilek güreşinde yeteneğini keşfeden Zührenaz, dünya...
        Ağabeyleri ile yaptığı bilek güreşinde yeteneğini keşfeden Zührenaz, dünya...
        Diyarbakır merkezli terör operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır merkezli terör operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Belediye başkanının kardeşi, motosiklet kazasında ağır yaralandı
        Belediye başkanının kardeşi, motosiklet kazasında ağır yaralandı
        Diyarbakır'da göreve başlayan hekimlere yönelik uyum eğitimi düzenlendi
        Diyarbakır'da göreve başlayan hekimlere yönelik uyum eğitimi düzenlendi