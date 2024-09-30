Silahlı kavgada ölen 2 kuzen yan yana toprağa verildi

DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen amca çocukları Cevat Oğuz (39) ve Muzaffer Oğuz (49), yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.