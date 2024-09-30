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        Silahlı kavgada ölen 2 kuzen yan yana toprağa verildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen amca çocukları Cevat Oğuz (39) ve Muzaffer Oğuz (49), yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:05
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        Silahlı kavgada ölen 2 kuzen yan yana toprağa verildi
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        DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen amca çocukları Cevat Oğuz (39) ve Muzaffer Oğuz (49), yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

        Jandarma ekiplerinin R.M.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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