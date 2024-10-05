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        Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev aldı: 11 yaralı

        DİYARBAKIR'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan araçlardaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 01:36 Güncelleme: 05.10.2024 - 01:40
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        Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev aldı: 11 yaralı
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        DİYARBAKIR'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan araçlardaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.  İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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