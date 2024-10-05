Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan kamyonet ile minibüs alev aldı: 11 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

DİYARBAKIR'da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan araçlardaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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