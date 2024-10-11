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        Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:11 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:15
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        Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Hani ilçesi Merkez Mahallesi Dicle karayolunda meydana geldi. Lastiği patlayan ve park halindeki saman yüklü traktörü fark etmeyen Muhammed Çalı (22) yönetimindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün manevra yapması sonucu karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’la kafa kafaya çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de traktöre çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Muhammed Oruç (25) ve Bünyamin Ergin (24) hayatını kaybederken, diğer araçlardaki 2 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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