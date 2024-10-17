Sular yükselince kamyonetiyle çayda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kulp Çayı taştı. Bu sırada kamyonetiyle çayın karşısına geçmek isteyen sürücü, mahsur kaldı. Sürücü kamyonetin kasasına geçip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve KUBAK (Kulp Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kamyonet ise bölgeye getirilen iş makinesiyle sudan çıkarıldı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanakta suların yükseldiği çayda kamyonetiyle mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.