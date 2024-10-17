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        Sular yükselince kamyonetiyle çayda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanakta suların yükseldiği çayda kamyonetiyle mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:35
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        Sular yükselince kamyonetiyle çayda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanakta suların yükseldiği çayda kamyonetiyle mahsur kalan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kulp ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Kulp Çayı taştı. Bu sırada kamyonetiyle çayın karşısına geçmek isteyen sürücü, mahsur kaldı. Sürücü kamyonetin kasasına geçip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve KUBAK (Kulp Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kamyonet ise bölgeye getirilen iş makinesiyle sudan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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