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        Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga; 2 ölü, 4 yaralı (2)

        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Veysel Cuban'ın (41) hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Burhan İnatçı (65) da hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:30
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        Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga; 2 ölü, 4 yaralı (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Veysel Cuban'ın (41) hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Burhan İnatçı (65) da hastanede kurtarılamadı. İnatçı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer 4 yaralının tedavileri hastanede sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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