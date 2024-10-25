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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayiindeki kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz (3)

        DİYARBAKIRVALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİDiyarbakır'a ziyaret ve açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldiği 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması' programının ardından, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:00
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayiindeki kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz (3)
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        DİYARBAKIRVALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

        Diyarbakır’a ziyaret ve açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldiği ‘Diyarbakır İş Dünyası Buluşması’ programının ardından, Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etti. Yılmaz'ı, Vali Murat Zorluoğlu karşıladı. Karşılamanın ardından Yılmaz, Valilik şeref defterini imzaladı. Yılmaz, çekilen fotoğrafların ardından basına kapalı toplantıya katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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