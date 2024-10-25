Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayiindeki kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz (3)

Diyarbakır’a ziyaret ve açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldiği ‘Diyarbakır İş Dünyası Buluşması’ programının ardından, Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etti. Yılmaz'ı, Vali Murat Zorluoğlu karşıladı. Karşılamanın ardından Yılmaz, Valilik şeref defterini imzaladı. Yılmaz, çekilen fotoğrafların ardından basına kapalı toplantıya katıldı.

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