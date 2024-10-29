Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Hastanın böbreğinden çıkardığı taşlarla '29' yazarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanın böbreğinden çıkardığı taşlarla '29' yazarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, hastası N.D.’nin (68) böbreğinden parçalayarak çıkardığı yaklaşık 50 taşla ‘29’ yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, Batman’dan gelen hastası N.D. isimli kadının böbreğinde tespit edilen çeşitli uzunluklardaki taşları parçalayıp çıkardı. Prof. Dr. Dağgülli, çıkan yaklaşık 50 parça taşla ‘29’ yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Bölgede böbrek taşı rahatsızlığının sıkça görüldüğünü, ilerlemesi halinde böbrek yetmezliğine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Dağgülli, “Bugünkü hastamızda, böbreğin hepsini tamamen dolduran taş vardı. Hasta çok uzun süredir ihmal etmişti, tabii ameliyattan korktuğu için. Bugün geldi, genel anestezi altında böbreğin içindeki bütün taşlar temizlendi. Biz zaman zaman sadece bu hastamızda değil, bu yörede taş hastalığı çok fazla olduğu için, taş yükü fazla olan hastalarda çıkarttığımız taşlarla Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerinin isimlerini yazıyoruz. Bu şekilde bir farkındalık yaratarak Diyarbakır’ın turizmine tabiri caiz ise katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugünkü hastamızda da çıkarttığımız taşlarla ‘Ne yapalım’ diye düşünürken, günün anlam ve önemine binaen ‘29’ yazmayı uygun gördük. 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bu şekilde hastalarımıza da bu kadar fazla taşı biriktirmemelerini ve bu taşın böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtmek istiyorum” dedi.

        ‘HASTA BİR GECE SONRA EVİNE GİDEBİLİYOR’

        Prof. Dr. Mansur Dağgülli, gelişen teknoloji ile hastanın tek operasyonda bütün taşlarından kurtulabileceğini ve ertesi günü taburcu edilebileceğini belirterek, “Yaklaşık olarak 50 taştan ibaretti. Tabii bu taşlar böbreğin içerisinde bu şekil parçalı değil. Tek parça veya 3-4 parça halinde oluyor. Bu kadar büyük bir taşı küçük bir delikten, 1 santimetrelik bir kesikten çıkartmak mümkün olmayacağı için tabii kırarak, peyderpey çıkartıyoruz. Yani 7 milimetre gibi küçük parçalara ayırarak taşlar dışarı çıkartılıyor. Bu hastamızın da yaklaşık 5 santimetrelik bir taşı mevcuttu. Taşlardan tamamen temizledik. Genelde bu tip kapalı ameliyatlardan sonra hastalar bir gece yatıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık böyle bir lüksümüz var. Hasta bir gece yatıyor, bir gece sonra evine gönderiliyor. Tabii biz bunu hastanın sırtından girerek, tek bir kesikle 1 santimetrelik delik açarak bütün taşları aynı seansta temizleyebiliyoruz” diye konuştu.

        ‘ÇOCUKLARDA DA TAŞ OLABİLİR’

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde böbreklerde taş hastalığının yoğun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağgülli, şöyle konuştu:

        “Türkiye’nin diğer bölgelerine nazaran böbrek taşı hastalarımız, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde biraz daha riskli. Hastalarımızda yan ağrısı varsa, idrarda enfeksiyon, kanama varsa, eğer ailede de böbrek rahatsızlığı söz konusu ise mutlaka bir üroloji doktoruna, uzmanına başvurması gerekiyor. Tabii bu taş sadece erişkin hastalarda olmuyor, çocuklarda da taş olabiliyor. O yüzden küçük çocuklarda eğer huzursuzluk varsa, idrarda renk değişikliği varsa, tortu varsa, çocuklar da kendilerini ifade edemeyeceği için ebeveynlerin mutlaka bir üroloji uzmanına göstermesi gerekmektedir.”

        N.D.’nin oğlu Faruk D. ise annesinin yaklaşık 3 ay önce böbreklerinden rahatsızlık duymaya başladığını ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine geldiklerini belirterek, “3 aya yakındır annemde ağrılar vardı. Bu ağrılardan dolayı geldik, böbreklerinde taş olduğunu söylediler. Bugünkü operasyonla beraber bu taşların hepsi annemin böbreğinden çıktı. Çok şükür sağlığı yerinde, emeği geçen Mansur Hoca’ma ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayıml...
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayıml...
        Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu...
        Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu...
        Otomobilinin tavanına bağladığı 6 çuval pamukla trafikte seyretti; o anlar...
        Otomobilinin tavanına bağladığı 6 çuval pamukla trafikte seyretti; o anlar...
        Diyarbakır'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da dini nikahlı karısını öldüren kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da kalp krizi geçiren öğretmen, hayatını kaybetti
        Dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
        Dini nikahla yaşayıp ayrıldığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı