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        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 6 şüpheliye gözaltı

        DİYARBAKIR'da polisin operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:15
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        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 6 şüpheliye gözaltı
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        DİYARBAKIR'da polisin operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Bismil ilçesinde, Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dün saat 18.00'de yapılan E-MTSK sınavı öncesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevresinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 ayrı araç başında telefon ve kulaklık alışverişi yapan M.N., M.A.T., B.N., M.A., C.K. ve F.N. gözaltına alındı. Ehliyet sınavı içi kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 9 kulaklık, 5 bin 695 lira, 4 kopya düzeneği ve 3 kopya düzeneği için kullanılan iç çamaşırı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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