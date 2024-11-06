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        Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayınca bacağından vurulan şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve mesaisine giden polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Emrullah V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 21:30 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:35
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        Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayınca bacağından vurulan şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve mesaisine giden polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Emrullah V., tedavisinin ardından tutuklandı.

        Olay, 1 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına giren Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çalışanların direnmesi üzerine arbede çıktı. Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K., yaralandı. Bu sırada, mesaisine gitmek için bölgeden geçmekte olan bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Tedavisinin ardından emniyete götürülen Emrullah V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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