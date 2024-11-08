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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (2)

        DURUŞMABAŞLADITutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Narin'in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:47
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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (2)
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        DURUŞMABAŞLADI

        Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Narin’in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma, tarafların yerlerini almasıyla başladı.

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