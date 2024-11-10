Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı: 0- 4

82’nci dakikada Amedspor savunma oyuncuları ceza yayı üstünde anlaşamayınca araya giren Karyna Alkhovik önüne aldığı topu sert bir vuruşla maçın skoru tayin etti: 0- 4

TÜRKİYE Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 8’inci hafta mücadelesinde sahasında lider Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını ağırladı. Konuk takımın üstünlüğüyle geçen maçta sarı- lacivertli ekip, her iki devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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