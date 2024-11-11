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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı bölgelerde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilanı

        DİYARBAKIR Valiliği, Dicle ilçesine bağlı kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarındaki Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 13 Kasım'dan itibaren 8 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:17
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı bölgelerde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilanı
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        DİYARBAKIR Valiliği, Dicle ilçesine bağlı kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarındaki Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 13 Kasım’dan itibaren 8 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Dicle ilçesine bağlı kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarındaki Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 13-20 Kasım tarihleri arasında 8 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, “Diyarbakır Valiliğince; Milli Güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgelerinde Diyarbakır Valiliği'nce 13 Kasım 2024 (Dahil) - 20 Kasım 2024 (Dahil) tarihleri arasında 8 gün süre ile ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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