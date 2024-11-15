Elektrik direği için açılan çukura düşen çocuk, kurtarıldı

DİYARBAKIR’ın Kocaköy ilçesinde elektrik direği için açılan çukura düşen 12 yaşındaki çocuk, kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enerji şirketinin elektrik direği için açtığı çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Çocuk, AFAD ekipleri tarafından çukurdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.