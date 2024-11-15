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        Elektrik direği için açılan çukura düşen çocuk, kurtarıldı

        DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde elektrik direği için açılan çukura düşen 12 yaşındaki çocuk, kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:35
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        Elektrik direği için açılan çukura düşen çocuk, kurtarıldı
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        DİYARBAKIR’ın Kocaköy ilçesinde elektrik direği için açılan çukura düşen 12 yaşındaki çocuk, kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enerji şirketinin elektrik direği için açtığı çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Çocuk, AFAD ekipleri tarafından çukurdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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