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        Diyarbakır'da 2 çocuğa kamyonet çarptı, o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:50
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        Diyarbakır'da 2 çocuğa kamyonet çarptı, o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen A.K. (9) ve E.K.'ye (7), kamyonet çarptı. 2 çocuk yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 2 gün önce Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen A.K. ve E.K.'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.K. ve E.K.'nin iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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