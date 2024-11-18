Diyarbakır'da 2 çocuğa kamyonet çarptı, o anlar kamerada
DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen A.
DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen A.K. (9) ve E.K.'ye (7), kamyonet çarptı. 2 çocuk yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 2 gün önce Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen A.K. ve E.K.'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.K. ve E.K.'nin iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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