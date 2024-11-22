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        Elif Nur'un böbreği, 3 çocuk annesini hayata bağladı

        ÇANAKKALE'de, 4 Kasım'da kullandığı otomobille kaza yapıp tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Elif Nur Çalışkan'ın (34) bağışlanan böbreği, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla, 2 yıldır diyalize bağlı yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:10
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        Elif Nur'un böbreği, 3 çocuk annesini hayata bağladı
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        ÇANAKKALE’de, 4 Kasım’da kullandığı otomobille kaza yapıp tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Elif Nur Çalışkan’ın (34) bağışlanan böbreği, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla, 2 yıldır diyalize bağlı yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi S.S.’ye (34) nakledildi.

        Çanakkale’de 4 Kasım’da saat 15.00 sıralarında, Elif Nur Çalışkan’ın kontrolünü kaybettiği 34 BRN 148 plakalı otomobil, refüje çarpıp, yaklaşık 100 metre boyunca takla attı. Kazada Çalışkan yaralandı. Elif Nur Çalışkan, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Elif Nur Çalışkan’ın 13 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşti. Çalışkan'ın ailesi tarafından bağışlanan böbreklerinden biri, bir hafta önce Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla böbrek yetmezliği tanısıyla 2 yıldır diyalize bağlı yaşam mücadelesi veren S.S.’ye nakledildi.

        ‘BİR HAYAT GİDER, BİNLERCE HAYAT YEŞERİR’

        Böbrek nakli olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden S.S., “Ben 2 yıldır diyaliz hastasıyım. Sürekli burada kontrol altındaydım. Bana böbrek çıksın diye 6 ayda bir kontrol amaçlı tahlillerimi yenilemeye geliyordum. Aktif bir böbrek vericim yoktu. Haber gelince çok mutlu oldum ve şok oldum. Muş’tan buraya en kısa sürede geldim. Burada tekrar tahlillerimi yeniledim. Çanakkale’den bize böbrek geldi. Bana yüzde 100 uyumla geldiği için çok şanslıyım. Böbreğim gayet iyi çalışıyor. Elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum, organ bağışı yapın. Bir hayat gider, binlerce hayat yeşerir. Bir an önce gidip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. 3 tane küçük çocuğum var. Beni dört gözle bekliyorlar. En kısa sürede taburcu olmayı bekliyorum” dedi.

        ‘BU HASTAMIZIN MUTLULUĞUNU HERKESİN YAŞAMASINI İSTİYORUZ’

        Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren Dicle Üniversitesi Organ Nakli Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Sevmiş, organ bağışı çağrısında bulunarak, “Hastamız Muş’ta yaşıyor. 2 yıldır diyaliz programına bağlıydı. Kronik böbrek yetmezliği olan ve böbrek bekleyen bir hastamızdı. Uygun böbrek vericisi yoktu. Hasta için güzel bir haber oldu. 2 yıldır burada çalışmamıza rağmen maalesef herhangi bir kadavradan nakil yapma şansı bulamadık. Ülkemizin diğer ucu olan Çanakkale’de hastamıza uyumlu böbrek çıkınca biz de çok mutlu olduk. 6’da 6 doku uyumunun olması bize sunuldu. Biz de kabul ettik. Böbreğin gelmesiyle en kısa sürede hastaya taktık. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Ameliyattan sonra böbrek hemen çalışmaya başladı. Rutin olarak takip ediyoruz. Hastamızda şu anda olumsuz bir şey yok. Birkaç güne taburcu edeceğiz. Maalesef kadavradan organ çıkarmak çok yetersiz. Bu bölgede insanlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü başkalarının bu organlara ihtiyacı var. Vericiler yok. Bu hastamızın mutluluğunu herkesin yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

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