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        Boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da Fen Bilgisi Öğretmeni Özgür Geçmez, teneffüs sırasında boğazına şeker kaçan 5'inci sınıf öğrencisi Musa Yaman'ı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:00
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        Boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR’da Fen Bilgisi Öğretmeni Özgür Geçmez, teneffüs sırasında boğazına şeker kaçan 5’inci sınıf öğrencisi Musa Yaman’ı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Silvan ilçesi Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın, teneffüse çıktığı sırada yediği şeker boğazına kaçtı. Yaman’ın fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer öğrenciler Fen Bilgisi Öretmeni Özgür Geçmez’e haber verdi. Geçmez, hemen ‘Heimlich manevrası’ yaparak, Yaman’ın boğazına kaçan şekeri çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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