Boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada

Olay, saat 09.00 sıralarında Silvan ilçesi Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın, teneffüse çıktığı sırada yediği şeker boğazına kaçtı. Yaman’ın fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer öğrenciler Fen Bilgisi Öretmeni Özgür Geçmez’e haber verdi. Geçmez, hemen ‘Heimlich manevrası’ yaparak, Yaman’ın boğazına kaçan şekeri çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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