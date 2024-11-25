Diyarbakır'ın 5 ilçesinde kar yağışı etkili oldu
DİYARBAKIR'ın 5 ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
DİYARBAKIR’ın 5 ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan karla karışık yağmur ve kar uyarısının ardından Çermik, Çüngüş, Dicle, Ergani ve Kulp ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
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