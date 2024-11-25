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        Çatı katındaki odunlar alev alarak yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki katlı evin çatı katında bulunan odunlar alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:52 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:55
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        Çatı katındaki odunlar alev alarak yandı; 3 kişi dumandan etkilendi
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde iki katlı evin çatı katında bulunan odunlar alev alarak yandı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 841’inci Sokak’taki 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katına istiflenen odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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