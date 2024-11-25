Çatı katındaki odunlar alev alarak yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde iki katlı evin çatı katında bulunan odunlar alev alarak yandı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 841’inci Sokak’taki 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katına istiflenen odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.