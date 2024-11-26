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        Kayapınar Belediye Eş Başkanı Dündar gözaltına alındı

        DİYARBAKIR'da Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli, terör soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:10
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        Kayapınar Belediye Eş Başkanı Dündar gözaltına alındı
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        DİYARBAKIR'da Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli, terör soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli, sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Ankara ve Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.

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