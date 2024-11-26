Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğünün yağış uyarılarının ardından merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Çermik, Çüngüş, Dicle, Ergani, Lice ve Kulp ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüye büründü.

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