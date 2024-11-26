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        Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        DİYARBAKIR'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:50
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        Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        DİYARBAKIR’da, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün yağış uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğünün yağış uyarılarının ardından merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Çermik, Çüngüş, Dicle, Ergani, Lice ve Kulp ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüye büründü.

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