Diyarbakır'da sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

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