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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:00
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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