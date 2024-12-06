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        Diyarbakır'da sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde husumetli 2 kişinin sokak ortasındaki silahlı kavgası kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:35
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        Diyarbakır'da sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde husumetli 2 kişinin sokak ortasındaki silahlı kavgası kameraya yansıdı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay 3 Aralık’ta, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Aydınlık Caddesi’nde meydana geldi. ATM’den para çekmekte olan E.Ş., husumetli olduğu F.İ.’nin tabancalı saldırısına uğradı. E.Ş. de yanında bulunan tabanca ile karşılık verince ikili arasında sokak ortasında silahlı çatışma ve kovalamaca yaşandı. İkili bir süre birbirlerini kovalayarak tabancalarını ateşlerken, ATM’ler ve çevrede bulunan bazı iş yerleri zarar gördü. E.Ş. ve F.İ. bir süre sonra farklı yönlere kaçtı. Yaralananın olmadığı kavga sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. F.İ.’nin ise yakalanması için çalışma devam ediyor.

        Öte yandan, ikilinin birbirini kovaladığı ve tabancalarını ateşlediği anlar ise Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. E.Ş.’nin polisteki işlemleri devam ediyor.

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        Galeri
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