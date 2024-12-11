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        Petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü; üzerine su sıkılan itfaiye eri vanayı kapattı

        DİYARBAKIR'da petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:05
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        Petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü; üzerine su sıkılan itfaiye eri vanayı kapattı
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        DİYARBAKIR'da petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üzerine su sıkılan itfaiye eri, alevlere yaklaşıp vanayı kapattı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi’ndeki petrol kuyusunda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Söndürme çalışmalarında, üzerine su sıkılan bir itfaiye eri, alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı. Vananın kapanmasıyla alevler kesilirken, arkadaşları da itfaiyeciye, 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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