8 kurşunla öldürülen Özgür öğretmenin eşi: Faillerin bir an önce bulunsun

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi kırsal Ağaçhan Mahallesi’nde 19 Eylül’de bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla öldürülen Felsefe Öğretmeni Özgür Ekinci (44) cinayetine ilişkin R.A. (36) ve C.A. (45) kardeşler hakkında yakalama kararı verildi. Özgür Ekinci’nin eşi H.E. (40), eşinin katillerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Olay, 19 Eylül’de akşam saatlerinde, Çermik ilçesi kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ekinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri 8 boş kovan buldu. Ekinci’nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

‘EŞİME ULAŞAMAYINCA KAYGILANDIM VE HEMEN EMNİYETİ ARADIM’

Özgür Ekinci’nin birkaç gün öncesinde tehdit edildiğini belirten eşi H.E., “Eşimi katlettiler. R.A., olaydan bir akşam öncesinde eşimi arayarak, aile büyüklerine gelip konuşmasını istemiş. Eşim o gün çıkmadan önce de kendisine, böyle bir görüşme yapılacaksa tek başına gidilmemesi gerektiğini söyledim. Olay günü eşimin bana attığı fotoğraflardan sonra telefonu da halen kayıp. Şahıslarda mıdır? Nerededir onu da halen bilmiyoruz. Eşim 14 yıllık öğretmen ve çok iyi bir eğitimciydi. Eşim, çok uzun süre tehdit altındaymış ve biz bunları maalesef ki olaydan sonra öğrendik. Bu faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Maalesef ki eşim detaylı bir şekilde bana bunları anlatmadı. Eşim, R.A. ile beraber araçta giderken, ben en son kendisiyle görüştüğümde, ‘Siverek’e gideceğiz, ailelerin yanına gideceğiz’ dedi. Ben en son görüştüğümde öğleden sonra 1 ile 2 arasıydı. Yoğun olduğumdan dolayı çok sık da arayamadım. En son aradığım zaman, eşim öncesinde Ağaçhanlı köyünde olduğuna dair bana fotoğraflar attı. Ben de orada ne işleri olduğunu sorduğumda, bana bir iki parça hortum alacaklarını ve Siverek’e gideceğini söyledi. O şekilde bana yazdı. Ben en son artık aradığımda eşime ulaşamadım. Ulaşamayınca kaygılandım ve hemen emniyeti aradım. Aradıktan sonra, ilçe emniyetine gittiğim zaman haber gelmişti. Fakat bana olay yerine gitmem konusunda izin verilmedi” diye konuştu.