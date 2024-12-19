Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli
DİYARBAKIR'daetkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, soğuk nedeniyle oluşan kırağı bazı noktaları beyaza bürüdü.
DİYARBAKIR'daetkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, soğuk nedeniyle oluşan kırağı bazı noktaları beyaza bürüdü.
Kentte sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, Ankara, İstanbul ve İzmir'e uçak seferleri de yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden yapılacağı belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi ile birlikte oluşan kırağı, kentte bazı bölgeleri beyaza bürüdü.
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