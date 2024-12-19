Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (2)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

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