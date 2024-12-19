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        Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (2)

        SİLVAN'DASİS ETKİLİ OLDUDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:15
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        Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli (2)
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        SİLVAN'DASİS ETKİLİ OLDU

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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