Diyarbakır'da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 yaralı
DİYARBAKIR'da sis nedeniyle 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme kazalarda 21 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'da sis nedeniyle 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme kazalarda 21 kişi yaralandı.
Kentte 4 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bismil Köprüsü mevkisinde, sabah saatlerinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yenişehir İlçesi Seyrantepe Kavşağı mevkisinde de 16 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Diğer kazaysa Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi mevkisinde meydana geldi. 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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