Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 yaralı

        DİYARBAKIR'da sis nedeniyle 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme kazalarda 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 21 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da sis nedeniyle 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme kazalarda 21 kişi yaralandı.

        Kentte 4 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bismil Köprüsü mevkisinde, sabah saatlerinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yenişehir İlçesi Seyrantepe Kavşağı mevkisinde de 16 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Diğer kazaysa Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi mevkisinde meydana geldi. 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazılarla yer altındaki şehre ulaşılacak
        3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazılarla yer altındaki şehre ulaşılacak
        Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 4'üncü gününde
        Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 4'üncü gününde
        Diyarbakır'da 12 ambulans ve 4 UMKE aracı hizmete alındı
        Diyarbakır'da 12 ambulans ve 4 UMKE aracı hizmete alındı
        Diyarbakır'da adliye önünde kavga kamerada
        Diyarbakır'da adliye önünde kavga kamerada
        Diyarbakır'da "Süs Taşları Sempozyumu" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Süs Taşları Sempozyumu" düzenlendi
        Diyarbakır'da usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 özel eğitim kurumu kapatıl...
        Diyarbakır'da usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 özel eğitim kurumu kapatıl...