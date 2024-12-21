Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı (2)

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Veysi İ. (30), kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Veysi İ.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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