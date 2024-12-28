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        NarinGüran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen ve 3'üncü günde de devam eden davanın 2'nci duruşmasına, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:02
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        NarinGüran’ın öldürülmesiyle ilgili görülen ve 3'üncü günde de devam eden davanın 2'nci duruşmasına, saat 16.00'a kadar ara verildi.

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