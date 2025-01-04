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        Şüpheli paket ihbarı asılsız çıktı, ihbarı yapan emniyete götürüldü

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, çöp kovasının yanına bırakılan şüpheli pakette yapılan incelemede, eski elbiseler bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 23:06 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:10
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        Şüpheli paket ihbarı asılsız çıktı, ihbarı yapan emniyete götürüldü
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, çöp kovasının yanına bırakılan şüpheli pakette yapılan incelemede, eski elbiseler bulundu. İhbarı yapan şüpheli, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tekel Mahallesi Esma Ocak İlkokulu önünde meydana geldi. Okul önündeki çöp kovasının yanında şüpheli paket bulunması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli paketin bulunduğu yer, polis çemberine alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ve caddeyi güvenlik amacıyla ulaşıma kapatan ekiplerin incelemesinde, paket içerisinde eski elbiseler bulundu. İhbarı yapan şüpheli, ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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