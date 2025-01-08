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        Ambulans helikopter, lösemi hastası için havalandı

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde lösemi hastası Abdulbaki Fidan (64), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:35
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        Ambulans helikopter, lösemi hastası için havalandı
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        DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde lösemi hastası Abdulbaki Fidan (64), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Abdulbaki Fidan'ın tedavisinin devamı için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Fidan'ın sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaşarak Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi önüne iniş yaptı. Fidan’ı alan helikopter, Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Fidan, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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