Amed Sportif Faaliyetler - MKE Ankaragücü: 1-0
STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Kadir AkıllıAMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Murat Uçar, (Batuhan Tur), Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, (Dk.
STAT:Diyarbakır
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Kadir Akıllı
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Murat Uçar, (Batuhan Tur), Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, (Dk. 90+6 Alberk Koç), Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Lovric), Cassubie (Dk. 72 Çekdar Orhan), Adama Traore, Max Gradel, Assombalonga (Dk90+6 Mehmet Yeşil)
MKE Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Diogo, Mahmut, Hayrullah, Osman, (Dk.90+1 Mesut Kesik) Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Emre Gültekin), Ali Kaan, Dorin, Varga, Bajic (Dk. 72 Dadashov)
GOL Dk. 90+6 Adama Traore (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Traore, Lovric, Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler), Cem Türkmen (MKE Ankaragücü)
TFF 1’inci Lig’in 19’uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 1-0’lık skorla mağlup etti.
5'inci dakikada Amedspor'un soldan geliştirdiği atakta Gradel, sağ ayağının içiyle kale sahasına ortaladı. Traore’nin dokunduğu top sağ direğe çarpıp oyun alanına döndü.
17’nci dakikada Traore’nin ortasıyla penaltı noktasının solunda topu önünde bulan Assombalonga, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Ankaragücü kalecisi Ertaç, son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.
İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.
48’inci dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu. Atılan maddeler dışarı alındıktan sonra maç kaldığı yerden devam etti.
77’nci dakikada Ankaragücü’nün rakip ceza sahası yayının birkaç metre gerisinde kullandığı serbest vuruşta Varga, sağ ayağının içiyle sol köşeye falsolu vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
87’nci dakikada Çekdar Orhan, yayın birkaç adım önünde buluştuğu topu sağ ayağının üstüyle sol köşeye doğru gönderdi. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
90+6’ncı dakikada Adama Traore’nin çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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