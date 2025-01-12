Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.