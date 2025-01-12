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        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:50
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        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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