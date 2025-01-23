Narin Güran cinayetine ilişkin mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı (3)

NEVZAT38 DAKİKA 11 SANİYE DEREDE KALMIŞ

Mahkeme heyeti kararda kamera kayıtlarına da değinerek, “Yapılan araştırmalar kapsamında köy ve etrafında yer alan kamera kayıtlarının incelendiği, özellikle maktul Narin Güran’a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokuluna ait kamera olduğu, Narin Güran’ın 21/08/2024 günü saat 15:15:14'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin anlaşılması karşısında yapılan detaylı incelemelerde Tavşantepe Mahallesinin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına 21/08/2024 günü saat 15:41:56'da 23 AN 630 plaka sayılı sanık kırmızı renkli arabanın girdiği, ardından aracın 15:44:43 sıralarında Eğertutmaz deresinin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresi civarından ayrıldığı anlaşılmıştır. Yapılan inceleme sonunda söz konusu aracın sanık Nevzat Bahtiyar tarafından kullanıldığının anlaşılması üzerine sanık Nevzat Bahtiyar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sanığın gözaltına alındığı sırada kolluk kuvvetlerine söylemiş olduğu sözlerde maktulü Salim'in öldürdüğünü, Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye sakladığını belirttiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

DARALTILMIŞ BAZ RAPORUNU POLİS OLAN ALANINDA UZMAN BİLİRKİŞİLER HAZIRLAMIŞ

Mahkeme heyeti daraltılmış baz raporunu alanında uzman olan ve farklı illerde görev yapan polislerden oluşan bilirkişilerin Diyarbakır’a gelerek hazırladığını, maktulün en son görüldüğü yer ve etrafında araştırmalar yaptığını hatırlatarak, “Yapılan araştırmalar neticesinde oluşturulan daraltılmış baz raporunda; sanıklardan Salim Güran’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde; 21.08.2024 günü saat 14.52 sıralarında kendi ikametinden çıktığı, kendi ikameti ile Arif Güran’ın ikameti arasında olduğu, saat 14.55 sıralarında kendi ikameti ile Arif Güran’ın ikametinin arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat 15.18'e kadar Arif Güran’ın ikametinin çevresinde, yakınında bulunduğu, saat 15.19'a kadar kendi ikameti ile Arif Güran’ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran’ın evine doğru yöneldiği, saat:15.20 sıralarında Arif Güran’ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geldiği ve saat 15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu, saat 15.22 ile 15.26 saatleri arasında Arif Güran’ın ikametinde mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu, saat 15.32 sıralarına kadar Arif Güran’ın evinin içerisi ve diğer odalarda hareketli bulunmaya devam ettiği, saat 15.36 sıralarında ahırın arka kısmına geçiş yaptığı, daha sonra Arif Güran’ın ikametine girdiği, ikamette bulunduğu, saat 15.41’de ahırın arka kısmına tekrar geçtiği, saat 15.42 de ikameti ile Arif Güran’ın ikameti arasında bulunan yolda olduğu, saat 15.43 gibi Arif Güran’ın evinin önünde olduğu, saat 15.52 sıralarında Arif Güran’ın ikametinde bulunduğu sırada Mehmet Selim Atasoy adına kayıtlı telefonu aradığı ve 31 saniyelik görüşmesinin olduğu, saat 16.08 de ahırın arka kısmında bulunduğu, saat 16.10 sıralarında Arif Güran’ın ikametinden ayrıldığı, saat 16.10 sıralarında Arif Güran’ın ikametinden ayrılarak köyün yukarısında bulunan mısır tarlasına doğru hareket ettiği, Salim Güran’ın kullanmış olduğu telefonun 21.08.2024 günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yere geldiği (ek raporda bu husus düzeltilmiştir) ve aynı gün saat:22.55 de ayrıldığının belirtildiği görülmüştür.” İfadeleri yer aldı.

Sanıklardan Enes Güran’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 14.30 sıralarında ikametinde olduğu, saat 15.41’e kadar GPRS almaya devam ettiği, saat 15.41’de ikametinden baz verdiği ve saat 15.51’e kadar ikametin içerinde ve müştemilatında bulunduğu, saat 15.57’de Salim Güran’ın evine geçiş yaptığı burada bulunduğu ile saat 16.04 arası yerini tam tespit edemediğimiz bir bölgede bulunduğu, saat:16.11 gibi kendi evine doğru yöneldiği, daha sonra saat 17.50’ye kadar ikamet ve müştemilatında bulunduğu ara ara hareketli olduğu, saat 17.50’den sonra ikametin dışında bulunduğu, ikamet çevresinde hareketli olduğu daha sonra aynı gün saat 18.13 sıralarında okul civarına yakın bir bölgede telefonunu kapattığı ya da kapandığı, 22.08.2024 günü saat 04.44 de telefonun açıldığının belirtildiği görülmüştür. Sanıklardan Yüksel Güran’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 14.28 -15.38 sıralarında ikametinde ve müştemilatında olduğu, saat:15.39 ile saat:16.39’a arası yine ikameti ve müştemilatında bulunduğu, aynı gün saat:16.39 dan sonra yine kendi ikamet ve müştemilatında bulunmaya devam ettiği ve hareketli olduğunun belirtildiği görülmüştür. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 15.08 sıralarında Salim Güran’ı arayıp 42 saniye görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, saat 15.10 sıralarında Arif Güran ile Salim Güran’ın ikametleri arasında bulunan parke yol ve Arif Güran’ın evinin yakınlarında olduğu, saat:15.18’de Arif Güran’ın evinin çok yakınlarında bulunduğu, saat 15.26 gibi Arif Güran’ın ikametinin önüne geldiği, saat 15.27’de evin içerisinde ev ve müştemilatında olduğu aynı gün saat 15.35'e kadar evde bulunmaya devam ettiği, daha sonra 15.40 sıralarında okul civarına yakın olduğu, saat 15.57 de tarla kısmında olduğu, saat 16.00 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin olduğu bölgede olduğu, Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerden saat 16.35 sıralarında ayrılarak Tavşantepe köyüne doğru geldiğinin belirtildiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

İTİRAZ ÜZERİNE BİLİRKİŞİLERDEN İSTENEN EK RAPOR GEREKÇELİ KARARDA Söz konusu rapora sanık müdafileri tarafından itiraz edildiği belirtilerek, mahkemece bilirkişilerden ek rapor alındığı ifade edildi. Alınan ek rapordaki detaylara yer verilerek, “Mahkememizce daraltılmış baz raporu konusunda yapılan değerlendirmede, söz konusu rapor mahkememizce tek başına hükme esas alınmamış, ilgili raporun sanık Nevzat'ın beyanları, dosya arasında bulunan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın Analiz Raporu, sanıkların kullanımında olan GSM hatlarına ilişkin HTS kayıtları, baz verileri, baz istasyon bilgileri, Daran 2 kamera kayıtları,Ulusal Kriminal raporu, sanık Yüksel ile sanık Enes'in evde olduğu şeklindeki beyanları, çiftlik kamera görüntüleri ile Ruhi Kaya'ya ait kamera görüntüleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde ilgili raporun mahkememizce delil olarak kabul edilen diğer deliller ile uyumlu olduğu, ilgili bilgi ve belgelerin birbirlerini doğruladığı anlaşılmakla söz konusu daraltılmış baz raporu verilerine mahkememizce itimat edilmiştir” denildi. NEVZAT’IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ Sanık Nevzat Bahtiyar’ın aşamalarda birden fazla farklı ve çelişkili beyanlarda bulunduğunun görüldüğü belirtilerek şu ifadeler yer aldı: “Mahkeme heyetimizce sanığın soruşturma aşamasında vermiş olduğu beyanlarının videoları ile mahkememiz huzurunda beyanda bulunurken hal ve vaziyetleri ile davranışları özellikle irdelenmiştir. Bu inceleme sonunda sanığın kendisini ifade etmekte zorluklar yaşadığı, cümleler kurarken cümleleri tamamlayamadığı, olayları anlatırken kronolojik sıraya göre değil karışık bir şekilde anlattığı, yine bir olayı anlatırken tamamını anlatmayıp kısaca anlattığı, bu nedenle hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında kendisine sürekli sorular sorularak beyanlarının ancak alınabildiği, yine mahkememizce mütalaaya karşı savunması alınırken herhangi bir soru sorulmayıp sadece savunma yapması istenildiğinde de tam olarak kendisini ifade edemediği, cümleleri eksik ve yanlış olarak aktardığı, son savunmaya ilişkin sanık ve müdafileri tarafından hazırlık yapıldığı da dikkate alındığında sanığın kendini ifade etmekte sıkıntılar yaşadığı görülmüş, bu nedenle sanığın sorulan sorulara kısa kısa cevap vererek kendisini ifade ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle mahkememizce sanığın beyanları bir bütün halinde değerlendirilmiş, dosyada bulunan deliller ile uyumlu olan mahkememiz huzurundaki beyanlarına itibar edilmiştir. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken husus; sanığın aşamalardaki tüm beyanlarında istikrarlı bir şekilde maktul Narin'i sanık Salim'in öldürdüğünü ve cansız bedenini kendisine verildiğini belirttiği görülmüştür. Sanık Nevzat'ın mahkememizce itibar edilen beyanlarında özetle; saat 15.08 sıralarında sanık Salim'i su meselesi yüzünden aradığını, bir süre sonra sanık Salim'in kendisini Arif'in ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenerek yanına çağırdığını, daha sonra sanık Salim ile birlikte Arif'in evine girdiklerini, bu arada evin içerisine girdiğinde bir oda hariç diğer tüm odaların kapılarının kapalı olduğunu, yine evde sanık Salim dışında başkaca kimseyi görmediğini, sanık Salim'in ev içerisinde bulunan bir odaya kendisini götürerek Narin'in yerde yatan cansız bedenini gösterdiğini, bu sırada maktul Narin'in ağzından ölmesi nedeniyle sıvıların aktığını gördüğünü, sanık Salim'in kendisine sanık Yüksel ile birlikte olduğunu, bunu gördüğü için maktul Narin'i öldürdüğünü söylediğini, ayrıca kendisini silahla tehdit ederek Narin'in cesedini yok etmesini, aksi takdirde oğlunu öldüreceğini, ailesine zarar vereceğini söylediğini, bunun üzerine Narin'in cansız bedenini battaniyeye sararak evden çıktığını, kendi ahırına götürerek Narin'in cansız bedenini çuvala koyduğunu, bu sırada sanık Salim ile tekrar görüştüğünü, sanık Salim'in göle götür parçala demesi üzerine Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalı arabasına koyarak oradan ayrıldığını ve Eğertutmaz deresine götürdüğünü belirttiği görülmüştür. Sanık Salim aşamalardaki savunmasında özetle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü evde olduğunu, ardından tarlaya gittiğini, maktul Narin'in kayıp olmasını telefon ile öğrendiğini, sanık Nevzat'ın beyanlarını kabul etmediğini belirttiği görülmüştür."

‘SANIK SALİM İLE İLİŞKİLERİ OLMADIĞI KANAATİ UYANMIŞ’ Heyet, sanık Yüksel Güran’ın beyanlarında üzerine atılı suçlamaları reddettiği, olay günü tanık Hediye'nin eve geldiğini, birlikte sohbet ederek çamaşır katladıklarını söylediği hatırlatılarak, “Kızı olan Maktul Narin'in kayıp olduğunu akşam sıralarında eve gelmediği zaman öğrendiğini belirttiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in mahkememiz huzurunda yapmış olduğu savunmalarında ısrarla namusu üzerinde durduğu, sanık Nevzat'ın beyanında sanık Salim'in Yüksel ile ilişkimi gördüğü için öldürdüm şeklindeki beyanlarının iftira olduğunu belirttiği görülmüştür. Mahkememizde sanık Yüksel'in sanık Salim ile olay sırasında bir ilişkileri olmadığı kanaati uyanmış, aşağıda anlatılacağı üzere sanık Salim'in sanık Yüksel ve sanık Enes ile birlikte iştirak halinde maktul Narin'i nedeni mahkememizce de anlaşılamayan bir sebepten dolayı öldürdükleri için asıl nedeni gizlemek maksadıyla sanık Nevzat'a bu şekilde beyanda bulunduğu, bu beyanın Narin'in öldürülmesine sebep olan asıl maksadı gizlemek amacıyla söylendiği şeklinde kabul edilmiştir” denildi. ‘NARİN’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ZAMAN DİLİMİNDE BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER’ Kararda sanıklardan Enes Güran’ın aşamalardaki savunmalarında, üzerine atılı suçlamaları reddederek olay sabahında Malatya’dan geldiğini belirttiği ifade edilerek, “Yorgun olduğu için öğle-ikindi vakti uyuduğunu, akşam vakti arkadaşları ile buluştuğunu belirttiği görülmüştür. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen analiz raporunda; sanık Salim Güran'ın kullanımında olan telefon, sanık Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan telefon, sanık Yüksel Güran'ın kullanımında olan telefon ile sanık Enes Güran'ın kullanımında olan telefon HTS kayıtlarının incelendiği ve baz verilerinin karşılaştırıldığı görülmüştür. Söz konusu raporda; Maktul Narin Güran'ın öldürüldüğü zaman dilimi olan 15.15 sonrasında ilgili telefon numaralarının köyde oldukları ve aynı baz istasyonlarından farklı açılarda olduğunun tespit edildiği, sanıkların 15.16 sıralarında 66638530027opr: Turkcell Dıyka27l Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1074 sokak 52 (Diykaranfil sok) isimli baz istasyonunda faydalandıkları tespit edildiği görülmüş, burada yapılan değerlendirmelerde sanıkların maktul Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinden haberdar oldukları görülmüştür. Yine sanık Nevzat ile sanık Salim'in saat 15.25 ile 15.46 aralığında ortak baz kullanma durumunun arttığı, sanıkların yoğunlukla 665754107021 opr: Turkcell DBYMZ21L Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi DİYYENIKOYMEZAR Bağlar Diyarbakır, 66638854032 opr Turkcell DSALI32L Diyarbakır Sur Ali Paşa Karabulut 1. Sokak 8 DİYSURALİPAŞAMAH Sur Diyarbakır, 666337679027 opr Turkcell D7MIN27L Diyarbakır Bağlar Bağcılar DIYYEDİEMİNOTOP Bağlar Diyarbakır isimli baz istasyonlarından faydalandıkları, faydalanılan baz istasyon bilgilerinin aynı açıda olması dikkate alındığında sanıkların belirtilen saatlerde birbirleri ile alakalı oldukları ve aynı konumda bulundukları şeklinde yorumlanmıştır. Saat 15.46'dan sonra sanık Nevzat'ın baz bilgilerinin hareketli olduğu, sanık Salim'in ise baz verilerinin sabit olduğu görülmüş, bu hususun sanık Nevzat'ın olay yerinden ayrıldığı, sanık Salim'in ise olay yerinde kaldığı anlamını taşıdığı anlaşılmıştır. Sanık Salim'in 16.13'den sonra köyden ayrılarak Batıkarakoç yolu üzerinde bulunan mısır tarlasına gittiği, Sanık Nevzat'ın saat 16:13'den sonra köye döndüğü kullandığı baz verilerinden anlaşılmıştır. Sanık Salim Güran ile sanık Enes Güran'ın 15.41 ile 15.42 de aynı baz istasyonun bölgesinde farklı açılarda bulunduklarının tespit edildiği görülmüştür. Yine sanık Enes'in 15:45 sıralarında Kerem Sümer isimli kişi ile konuşması da baz verilerini net bir şekilde göstermektedir. Dosya arasında bulunan görüntü kayıtlarının yapılan incelenmesinde; kovuşturma aşamasında Daran-2 görüntülerinin iyileştirilmesi için Ulusal Kriminal Bürodan bilirkişi raporu talep edildiği, gönderilen raporda 15:18:47 sıralarında (söz konusu saat güncel saate göre 6 dakika ileridedir) söz konusu Arif Güran'ın evinin yanında bulunan ahırda bir karartının olduğu, ardından 15.19.05 sıralarında ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlamasının olduğu ve araba hareketliliğinden bahsedildiği görülmüştür. Hem katılan tarafın hem de sanıklar müdafinin ittifak ettikleri üzere söz konusu aracın daha sonra çiftlik kamerasına yansıyan başkaca araçlar olduğunun tespit edildiği görülmüştür. Yine olay yerinde tespit edilen hareketlilik başlığı altında düzenlenen diğer verilerde;15.23.06 sıralarında ahırın önünde 2 karartının,15.25.53 sıralarında ahırın arka kısmı olarak belirtilen yerde karartının olduğunun belirtildiği görülmüştür. İlgili Daran-2 kamerasının olay yeri olarak bilinen Arif Güran evi ve eklentilerine ilişkin uzaklığı, video kalitesi dikkate alındığında ilgili videonun ancak bu kadar iyileştirildiğinin belirtildiği görülmüştür. Yine dosya arasında Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik görüntülerinin olduğu görülmüştür. İlgili görüntülerin inceleme tutanağı dosya arasında alınmıştır. Yapılan incelemede 15.41.56 sıralarında (kamera saati ve tarihi günceldir) şüpheli bir aracın Tavşantepe Mahallesinden Özdemir mahallesi Gönendi küme evleri (Eğertutmaz deresi) istikametine doğru seyir halinde olduğu, ardından aracın 16.22.04 sıralarında Eğer Tutmaz Deresinden ayrıldığı, (söz konusu aracın yaklaşık 38 dakika 11 saniye Eğer Tutmaz Deresinde kaldığı) ardından saat 16:23:54 sıralarında Özdemir Mahallesi Gönendi küme evleri içerisinde bulunan söz konusu kameranın önünden geçtiği, yapılan incelemede aracın kırmızı renkli şahin marka bir araç olduğunun anlaşıldığı görülmüş, bu yapılan çalışma sonrası sanık Nevzat Bahtiyar yakalanmıştır. Ayrıca ilgili kameraya saat 22:35 sıralarında Eğer Tutmaz deresinde tespit edilemeyen bir aracın gittiği görülmüştür.