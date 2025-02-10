Diyarbakır'da kardan kapanan 20 mahalle yolu ulaşıma açıldı
DİYARBAKIR'da kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.
DİYARBAKIR'da kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Lice ilçesinde 3, Çüngüş ilçesinde 17 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada yollar kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.