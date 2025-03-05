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        Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı

        DİYARBAKIR'da tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:05
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        Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı
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        DİYARBAKIR’da tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan M.D. (27), yaralandı.

        Olay, öğleden sonra, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 71’inci Sokak’ta meydana geldi. M.D. ile yürürken karşılaştığı adı öğrenilemeyen husumetlisi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada husumetlisi, yanında getirdiği tabancayla M.D.’yi yaraladı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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