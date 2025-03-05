Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı

Olay, öğleden sonra, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 71’inci Sokak’ta meydana geldi. M.D. ile yürürken karşılaştığı adı öğrenilemeyen husumetlisi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada husumetlisi, yanında getirdiği tabancayla M.D.’yi yaraladı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.