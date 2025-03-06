Evlat nöbetindeki aile sayısı 381 oldu

DİYARBAKIR'da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah (24) için katılan Remezan Kazaylek ile 381'e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 2012 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 60 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah için gelen babası Remezan Kazaylek'in de katılımıyla 381'e çıktı.

'ŞANLIURFA'DA KAYBOLDU'

Oğlu Abdullah Kazaylek için evlat nöbetine katıldığını belirten Remezan Kazaylek, "Diyarbakır’dan katılıyorum. Oğlum için buraya geldim. Oğlum sen neredesin, beni duyuyorsan, bana haber ver, yanına geleyim. Oğlum 24 yaşındaydı, Şanlıurfa'da çalışıyordu ve orada kayboldu. Hiç haber alamadığım için Irak'a bile gittim" dedi.