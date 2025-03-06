Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Evlat nöbetindeki aile sayısı 381 oldu

        DİYARBAKIR'da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah (24) için katılan Remezan Kazaylek ile 381'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlat nöbetindeki aile sayısı 381 oldu
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah (24) için katılan Remezan Kazaylek ile 381'e çıktı.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 2012 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 60 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 7 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Abdullah için gelen babası Remezan Kazaylek'in de katılımıyla 381'e çıktı.

        'ŞANLIURFA'DA KAYBOLDU'

        Oğlu Abdullah Kazaylek için evlat nöbetine katıldığını belirten Remezan Kazaylek, "Diyarbakır’dan katılıyorum. Oğlum için buraya geldim. Oğlum sen neredesin, beni duyuyorsan, bana haber ver, yanına geleyim. Oğlum 24 yaşındaydı, Şanlıurfa'da çalışıyordu ve orada kayboldu. Hiç haber alamadığım için Irak'a bile gittim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da, iş yerinde meydana gelen sobadaki patlama anı kamerada
        Diyarbakır'da, iş yerinde meydana gelen sobadaki patlama anı kamerada
        Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı
        Diyarbakır'da, tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı
        Diyarbakır'da işten çıkartılan belediye işçilerinin eyleminde 251'nci gün
        Diyarbakır'da işten çıkartılan belediye işçilerinin eyleminde 251'nci gün
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı
        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı