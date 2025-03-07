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        Diyarbakır'da 3 su samuru görüntülendi

        DİYARBAKIR'daki tarihi On Gözlü Köprü'nün alt kısmında, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:05
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        Diyarbakır'da 3 su samuru görüntülendi
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        DİYARBAKIR'daki tarihi On Gözlü Köprü'nün alt kısmında, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuru görüntülendi.

        Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'nün altında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü. Su samurlarını görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Görüntülerde sudan çıkıp bir süre kıyıda bekleyen su samurları, tekrar suya girerek kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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