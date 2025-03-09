Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 3 ölü, 5 yaralı (2)

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı taş, sopa ve silahlı kavganın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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