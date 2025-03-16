35 yıldır 9 metrekarelik dükkanda tamir işi yaparak, 5 çocuk büyüttü

DİYARBAKIR’da Abdülkerim Tekçi (49), 35 yıldır 9 metrekarelik dükkanda babasının yanında çırak olarak başladığı tamircilik mesleğiyle ailesinin geçimini sağlayarak, 5 çocuk büyüttü.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde yaşayan Abdülkerim Tekçi, 1990 yılında 14 yaşındayken babasının yaptığı tamircilik mesleğine çırak olarak başladı. 4 yıllık çıraklığın ardından usta olan ve 2011’de babasını kaybeden Tekçi, 9 metrekarelik dükkanda fön, maşa ve tıraş makineleri gibi elektronik gereçlerin tamir ve bakımını yapıyor.

‘ÇOCUKLARIMA DA ÖĞRETİYORUM’

35 yılda büyüttüğü 5 çocuktan 3’ünü de evlendiren Tekçi, “5 çocuk babasıyım. Berber ve kuaför malzemeleri olan makas, fön, maşa, tıraş makinelerinin dişlerini tamir ediyorum. Bu mesleği babamdan öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş. Bu şekilde ben de sürdürüyorum. O zamanlarda balta, orak, makas gibi aletleri bilemişler. Ben teknolojiyi de ekleyerek bu işe devam ediyorum. Elektronik olan gereçlerin de tamir ve bakımını yapıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorum. 14 yaşındayken çırak olarak başladım. Dükkanım 9 metrekaredir. Başka illerde bana gelen malzemeleri de dükkanımda alanda tamir ederek kargoyla onlara gönderiyorum. Bu mesleğimle 5 çocuk büyüttüm ve 2 erkek çocuğumu ve 1 kızımı evlendirdim. Bu mesleğimi bir sonraki nesle aktarmak için çocuklarıma da öğretiyorum. Günde 8 saat çalışıyorum” dedi.