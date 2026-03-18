Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "bayramda sofralar tatlansın" diye kadayıf üreticilerinden vardiyalı çalışma

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da tescilli burma kadayıfı üreten işletmeler, Ramazan Bayramı öncesi vardiyalı çalışarak gelen yoğun siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirlinin yanı sıra yaz aylarında da soğuk hazırlanan burma kadayıf, Diyarbakır'ın yanı sıra yurt dışı ve farklı illerden de yoğun talep görüyor.

        Ramazan Bayramı'nda da artan talepleri karşılamak amacıyla hazırlıklarına günler öncesinden başlayan işletmeler, yoğun mesaiye geçti. Kentte faaliyet gösteren işletmeler, siparişleri zamanında teslim edebilmek için üretimi üç vardiya şeklinde sürdürüyor.

        Kadayıf ve baklava üretimi yapan firma sahibi Murat Altunhan, AA muhabirine, kentte 1907'den bu yana 5 kuşaktır kadayıf üretimini sürdürdüklerini, Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste üretim yaptıklarını söyledi.

        Tesiste hazırlanan tatlıları, biri Batman, diğerleri Diyarbakır'da olmak üzere toplam 9 şubeye gönderdiklerini bildiren Altunhan, şubelerde satış yaptıklarını belirtti.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını anlatan Altunhan, kadayıfı önceden hazırlayıp depoladıktan sonra bayrama birkaç gün kala pişirme sürecine geçtiklerini dile getirdi.

        - "Bayramdan dolayı haftanın 7 günü üretim yapıyoruz"

        Bayram boyunca hazırladıkları tatlılarla sofraları şenlendirmek istediklerini ifade eden Altunhan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla artan talepleri karşılamak için üç vardiya halinde üretim yaptıklarını bildirdi.

        Altunhan, şunları kaydetti:

        "Bayram arifesinden dolayı personeli üç vardiya şeklinde çalıştırıyoruz. Sadece yurt içi değil yurt dışına da tatlılarımızı gönderiyoruz. Bayram arifesinden dolayı satışlarımız üç kat arttı. Bayramdan dolayı haftanın 7 günü üretim yapıyoruz. Siparişlerimizi yetiştirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

        Artan talebin üretim temposunu yükselttiğini ve kentteki tatlı sektöründe hareketlilik sağladığını ifade eden Altunhan, bayram süresince de sevkiyatların aksamaması için planlı bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

        Firmada gıda mühendisi Melek Sezgin de bayram öncesi şubelere tatlıları yetiştirmek için yoğun bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Tescilli burma kadayıfın fazla talep gördüğünü belirten Sezgin, "Her eve tatlılarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Müşterilerden Sidar Korkut da köyde yaşayan anne ve babasına bayram için tatlı götüreceğini, her bayram öncesi mutlaka kadayıf aldığını belirtti.

        Korkut, "Bayramda hatırlanması gereken öncelikle anne ve babadır. Babamın isteği üzerine kadayıf alacağım. Burma kadayıfını çok beğeniyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
