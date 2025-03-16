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        Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: 1-2

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Fatih Tokail, Anıl Usta, Samet Özkul, AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan - Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Poko (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:15
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        Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: 1-2
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        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Anıl Usta, Samet Özkul,

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan - Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Poko (Dk. 70 Cassubie), Çekdar Orhan (Dk. 83 Laurenço), Keita (Dk. 83 Yılmaz Ceylan), Mosquera, Fernando (Dk. 74 Adekanye)

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk Dadakdeniz - Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Roshi, Crociata, Okechukwu (Dk. 90+3 Yakup Kirtay), Teklic (Dk. 81 Mehmet Taş), Eren Tozlu (Dk. 90 Mamba), Sylla (Dk. 81 Furkan Özkan)

        GOLLER: Dk 54 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 27 Teklic, Dk. 76 Sylla (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Batuhan Tur, Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler), Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Crociata, Okechukwu, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 30’uncu haftasında sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-1 yenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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