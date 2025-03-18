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        Dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenleri tarafından öldürüldü

        DİYARBAKIR'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenlerinin bıçaklı saldırısına uğrayan Abdullah Aras (65) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:40
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        Dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenleri tarafından öldürüldü
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        DİYARBAKIR’da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının yeğenlerinin bıçaklı saldırısına uğrayan Abdullah Aras (65) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Teyzelerinin dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Aras’ın adresini tespit eden şüpheliler, binanın giriş katındaki dairenin balkon camını kırarak, içeriye girdi. Aras’ı dövüp yanlarında getirdikleri bıçakla yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Aras’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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