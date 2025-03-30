Diyarbakır'da bayram namazında tarihi Ulu Cami doldu

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için kentteki camileri akın etti. Tarihi Ulu Cami de bayram namazında dolup taştı.

Diyarbakır’da vatandaşlar, bayram namazı için kentin tarihi camilerini doldurdu. Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif olarak kabul edilen tarihi Ulucami’ye gelenler bayram namazının ardından saf tutarak bayramlaştı. Ulucami’de eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker ile birlikte namazını kılan Vali Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, “Ramazanın ruhuna ve yüksek maneviyatına uygun bir ramazan ayından sonra milletçe bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bizleri bu bayrama kavuşturan Allah’a hamdüsenalar olsun. Bayram Diyarbakır’da çok farklı yaşanıyor. Benim de burada ilk ramazan ayımdı. Burada ramazan, ruhuna çok uygun yaşanıyor. Bayram huzurun ve barışın hakim olduğu günlerdir. Başta Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.