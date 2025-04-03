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        Rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamadı

        HİNDİSTAN'a giderken dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır'a acil iniş yapan Virgin Atlantic Havayolu'na ait uçak, yaşanan arıza nedeniyle kalkış yapamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:50
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        Rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamadı
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        HİNDİSTAN’a giderken dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır’a acil iniş yapan Virgin Atlantic Havayolu’na ait uçak, yaşanan arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Teknik ekip, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

        Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yolcunun tedavisinin ardından uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. Diyarbakır Havalimanı yönetimi arızanın giderilmesi için teknik ekip çağırdı. Gelecek teknik ekibin arızayı gidermesinin ardından uçağın seferine devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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