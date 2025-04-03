Düğün dönüşü ailelerin araçlarına silahlı saldırıda tutuklu kalmadı: Can güvenliğimiz yok

DİYARBAKIR’da, 14 Eylül 2024’te düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan 5 şüpheliden 2’si olaydan 1 ay sonra, 3’ü ise 17 Mart’ta tahliye edildi. Karara tepki gösteren otomobildeki Berivan Lale (30), “O anki korku ve panikle 4 aylık gebe olduğum bebeğimi kaybettim, düşük yaptım. Bir kadın olarak çok zor durumdayım. Can güvenliğimiz yok. Tehdit ediliyoruz” dedi.

Olay, 14 Eylül 2024’te Sur ilçesi kırsal Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden dönen Yunus Lale yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus Lale ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı, S.L., A.L., M.L., A.L. ve R.L. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüphelilerden S.L. ve A.L. olaydan 1 ay sonra, M.L., A.L. ve R.L. ise 17 Mart’ta suç vasfının değişme ihtimali, şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin tamamının toplanması ve soruşturmanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.