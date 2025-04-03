Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Düğün dönüşü ailelerin araçlarına silahlı saldırıda tutuklu kalmadı: Can güvenliğimiz yok

        DİYARBAKIR'da, 14 Eylül 2024'te düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan 5 şüpheliden 2'si olaydan 1 ay sonra, 3'ü ise 17 Mart'ta tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün dönüşü ailelerin araçlarına silahlı saldırıda tutuklu kalmadı: Can güvenliğimiz yok
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da, 14 Eylül 2024’te düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan 5 şüpheliden 2’si olaydan 1 ay sonra, 3’ü ise 17 Mart’ta tahliye edildi. Karara tepki gösteren otomobildeki Berivan Lale (30), “O anki korku ve panikle 4 aylık gebe olduğum bebeğimi kaybettim, düşük yaptım. Bir kadın olarak çok zor durumdayım. Can güvenliğimiz yok. Tehdit ediliyoruz” dedi.

        Olay, 14 Eylül 2024’te Sur ilçesi kırsal Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden dönen Yunus Lale yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus Lale ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı, S.L., A.L., M.L., A.L. ve R.L. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüphelilerden S.L. ve A.L. olaydan 1 ay sonra, M.L., A.L. ve R.L. ise 17 Mart’ta suç vasfının değişme ihtimali, şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin tamamının toplanması ve soruşturmanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        ‘KORKUDAN DÜŞÜK YAPTIM, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

        Olayın ardından geçen süreçte korktuğu için düşük yaptığını belirten Yunus Lale’nin eşi Berivan Lale, “15 Eylül 2024’te kayınımın kızının kınasından dönerken, bizim arabamıza saldırdılar. Ben, eşim ve 4 çocuğum arabadaydık. O anki korkuyla ne yapacağımızı bilemedik. Şu an ölmüş de olabilirdik. Allah bizi korudu. Suçlular alındı ama tekrar serbest bırakıldı. Suçlu olmalarına rağmen 5 ay cezaevinde kaldılar. Ben bunu kabul etmiyorum. Çocuklarım çok korkuyor. Geceleri zar zor yatıyorlar. Çocuklarımı zorla okula gönderiyorum. Psikolojileri bozulmuş, durumları iyi değil. Kabul edilecek bir şey değil. Mağduruz ve zor durumdayız” dedi.

        Yetkililerden yardım istediğini belirten Lale, “O anki korku ve panikle 4 aylık gebe olduğum bebeğimi kaybettim, düşük yaptım. Bir kadın olarak çok zor durumdayım. Başka bir savcı talep ediyorum. Adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Tehdit ediliyoruz. Serbest bırakıldıkları gün silah sıkıp, keyif yaptılar. Keyif yapamazlar çünkü biz o gün ölebilirdik. O günkü görüntüler ve fotoğrafların hepsi dosyada mevcuttur. 6 kişi şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!

        Benzer Haberler

        Rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle...
        Rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle...
        Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapi...
        Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapi...
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Proje...
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Proje...
        GÜNCELLEME - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, Diyarbakır'da son yolcul...
        GÜNCELLEME - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, Diyarbakır'da son yolcul...
        ESK Genel Müdürü Kayhan için Diyarbakır'da cenaze töreni (3)
        ESK Genel Müdürü Kayhan için Diyarbakır'da cenaze töreni (3)
        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaş...
        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaş...