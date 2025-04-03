Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtuldu, şükür namazı kıldı

DİYARBAKIR-Batman kara yolunda düğün konvoyunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise olay yerinde şükür namazı kıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman kara yolu, Başalan mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen düğün konvoyundaki 34 ST 4070 ve 34 ZG 2126 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Bu sırada kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise olay yerinde şükür namazı kıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.