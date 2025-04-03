Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtuldu, şükür namazı kıldı

        DİYARBAKIR-Batman kara yolunda düğün konvoyunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtuldu, şükür namazı kıldı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR-Batman kara yolunda düğün konvoyunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise olay yerinde şükür namazı kıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman kara yolu, Başalan mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen düğün konvoyundaki 34 ST 4070 ve 34 ZG 2126 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

        Bu sırada kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise olay yerinde şükür namazı kıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        İngiltere'den Hindistan'a giden uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a...
        İngiltere'den Hindistan'a giden uçak, rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a...
        Diyarbakır'da çocuklar ve gençler fidan dikti
        Diyarbakır'da çocuklar ve gençler fidan dikti
        Düğün dönüşü ailelerin araçlarına silahlı saldırıda tutuklu kalmadı: Can gü...
        Düğün dönüşü ailelerin araçlarına silahlı saldırıda tutuklu kalmadı: Can gü...
        Rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle...
        Rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak, arıza nedeniyle...
        Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapi...
        Diyarbakır'da iki çocuğunu büyükanne ve büyükbabaya göstermeyen geline hapi...