Kazada ölen baba ve 3 kızı, Diyarbakır'da yan yana toprağa verildi

KARABÜK'te, TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Aziz Uluışık (53) ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve üvey kızı Esra Uluışık (44), memleketleri Diyarbakır’da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, 3 Nisan akşamı, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Yeşilyurt (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık (65) ise ağır yaralandı. 4 kişinin cenazeleri, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feride Uluışık'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. TIR'ın şoförü Seyit Hamza Yeşilyurt ise tutuklandı.

Öte yandan, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e gelen Uluışık ailesinin dönüşü sırasında kazanın olduğu öğrenildi. Baba ile 3 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde memleketleri Diyarbakır'a getirildi. Cenazeler, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.